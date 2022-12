Caso Plusvalenze, la Giustizia Sportiva ha fissato la data del processo: le ultime

Caso Plusvalenze, i primi mesi del nuovo rischiano di essere ricchi d’incognite soprattutto per quanto riguarda le sanzioni nel processo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo atto di questo processo che vede coinvolte nove società, tra cui la Juventus, tra A, B e C dovrebbe iniziare il 20 gennaio. Prima per capire l’eventuale riapertura e poi per il dibattito vero e proprio. Un primo passo per capire chi e come avrebbe influito sulle cifre e in che modo avrebbero impattato sul bilancio. Le sanzioni potrebbero essere molteplici, da una multa salatissima pari a tre volte il valore del cifra cambiata e situazione ancor più grave i punti di penalizzazione.