L’Equipe contro il razzismo: una pagina bianca dedicata agli episodi contro Kean e Matuidi in Cagliari-Juve – FOTO

Si è diffusa in tutta Europa, l’eco degli ululati razzisti che hanno fatto da triste cornice al finale di gara tra Cagliari e Juventus martedì sera. A tal punto che il quotidiano transalpino L’Equipe ha dedicato alla partita… un’intera pagina. Decisamente particolare, però. Perché interamente bianca, fatta eccezione l’intestazione con il punteggio della sfida in alto.

Una pagina bianca per replicare agli ululati rivolti a Kean e Matuidi da una parte della tifoseria rossoblù, insomma. E a margine un laconico commento: «Serve il nero per scrivere la storia. Le pagine più belle del calcio sono state scritte da giocatori che avevano il colore della pelle diverso l’un dall’altro. Atti razzisti, come quelli accaduti martedì 2 aprile e che hanno preso di mira Moise Kean e Blaise Matuidi non devono più succedere. Dev’essere chiaro che la responsabilità è di tutti. No al razzismo».