Caso Zouma, il difensore perde anche la Francia. Deschamps: «Crudeltà inammissibile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore Zouma perde anche la Francia dopo l’episodio di violenza sui suoi gatti. Lo ha confermato il c.t. Deschamps

Dopo l’episodio di violenza sui suoi gatti, che ha portato una pesantissima multa da parte del West Ham, Kurt Zouma perde anche la Nazionale francese. Il c.t. Deschamps, ai microfoni di France 3, ha infatti confermato che non lo convocherà.

LE PAROLE – «Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po’ di tempo. Non cambierò il mio modo di agire».