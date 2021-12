Cassano a Vlahovic: «Non andare alla Juve, vai all’estero!»

Cassano consiglia Vlahovic: «Non andare alla Juve, scegli loro» ha dichiarato l’ex attaccante nel corso della Bobo Tv

Intervenuto nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante che piace e non poco alla Juventus. Di seguito le sue parole.

VLAHOVIC – «Juventus? No, scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai già ora all’altezza, ma in un solo anno con lui arriveresti al livello di Haaland. Se invece a 20 anni trovi un allenatore che non sa parlare e lavorare con te, la tua crescita finisce».