Cassano consiglia l’Inter: «Lukaku non mi piace, mentre Higuain…»

L’ex attaccante Antonio Cassano consiglia l’Inter. Le parole dell’ex nerazzurro su Lukaku e l’idea su Higuain

Antonio Cassano commenta il mercato dell’Inter. L’ex nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport, parla di Lukaku e apre ad una nuova idea: Higuain a Milano per Icardi.

«Lukaku? Non mi piace. Leggo anche delle cifre alte, si parla di 85 milioni. Se la Juve vuole Icardi, basandomi su quello che leggo, può dare Higuain più soldi all’Inter. Higuain per me è uno dei tre centravanti più forti al mondo» ha dichiarato l’ex giocatore.