Cassano spara a zero: «Il grande problema della Roma è Pallotta»

Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma e dei relativi problemi che lui indica nelle figure di Pallotta e Baldini

Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma e degli addii di Totti e De Rossi che ancora tengono banco nella Capitale. Come spesso accade, l’ex Pibe de Bari non è stato tenero nei confronti di Pallotta e Baldini.

«Il problema più grande nella Roma è Pallotta, con Fienga Baldissoni e Baldini, che non appare mai ma decide sempre. Quando è tornato alla Roma sette anni fa, aveva già deciso di mandare via Totti e De Rossi. Non hanno capito che la Roma è la gente, non sono loro»»