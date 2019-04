Cassano spara sulla Juve: «Contro la Spal ha sbagliato, ci vuole rispetto»

Il barese attacca la Juventus per la sconfitta contro la Spal, a Tiki Taka accuse pesanti contro le scelte di Allegri. Cassano come si sa non nutre grande simpatia verso la Vecchia Signora

Antonio Cassano ospite del programma Mediaset non risparmia critiche alla Juventus, sulla discussa sconfitta di Ferrara, il barese attacca Allegri e le sue scelte: «Non mi è piaciuto come la Juventus ha affrontato la Spal, con una formazione rimaneggiatissima. Ci vuole rispetto verso tutte le squadre di serie A in lotta per la salvezza».

Cassano rincara la dose: «Se fossi in Empoli, Bologna o Udinese mi arrabbierei parecchio, già la Juventus non è simpatica a molti, così peggiora ancora di più la sua posizione». Fantantonio poi parla anche della sfida di Champions, dei bianconeri contro l’Ajax: «Non credo che la Juventus avrà problemi a superare il turno contro i lancieri».