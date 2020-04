Cassano a Vieri: «Europeo 2004? Con te al 50% saremmo andati avanti»

Antonio Cassano e Bobo Vieri ricordano gli Europei 2004: ecco le parole dei due ex attaccanti sulla manifestazione

Antonio Cassano e Bobo Vieri, in diretta su Instagram, hanno parlato degli Europei 2004. Ecco le parole di Cassano rivolte a Vieri.

«All’Europeo del 2004 potevamo andare più avanti. Se solo tu fossi stato in forma al 50% saremmo arrivati in semifinale. Mi ricordo una preparazione davvero stratosferica, con i pesi e le navette. Tu eri in formissima, poi, maledetto ginocchio tuo… sono i momenti, purtroppo».