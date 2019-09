Francesco Cassata ha parlato in zona mista dopo la dolorosa sconfitta rimediata contro la Lazio all’Olimpico

Il Genoa esce con le ossa rotta dal confronto con la Lazio. Un 4-0 che non ammette diritto di replica e che costringerà a profonde riflessioni in casa rossoblù. A fine partita Francesco Cassata ha parlato in zona mista, le sue parole.

«Siamo delusi, vogliamo riportare entusiasmo tra i nostri tifosi. La svolta deve arrivare già nella prossima partita contro il Milan».