Catania choc: testa di maiale appesa allo stadio, nel mirino Lo Monaco

Allo stadio ‘Massimino’ di Catania è stata rinvenuta una testa di maiale con parrucca, occhiali e una scritta offensiva indirizzata all’ad Lo Monaco

Clima tesissimo a Catania. I rossoblù sono impegnati nel campionato di Serie C dove cercano di battagliare in zona playoff per ritornare nella serie cadetta. L’inattesa sconfitta di Bisceglie ha frenato la corsa degli etnei, lontani ben undici lunghezze dalla Juve Stabia schiacciasassi rispetto a cui hanno ancora una gara in meno da giocare.

È montata la rabbia di alcuni tifosi che si sono macchiati di un bruttissimo gesto: “La Sicilia” ha rivelato che, sul terreno di gioco dello stadio ‘Massimino’, i giardinieri comunali dediti alla cura del campo hanno ritrovato niente di meno che una testa di maiale con occhiali e parrucca.

Il dubbio su chi fosse il destinatario di tale gesto è stato tolto da una scritta dai toni offensivi indirizzata a Pietro Lo Monaco, storico amministratore delegato degli ‘Elefanti’: “Sono Lo Monaco e sono un porco”. Le indagini sono partite e nelle prossime ore l’ad tornerà a Catania per essere interrogato.