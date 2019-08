Causa Icardi, parla l’avvocato del centravanti argentino, dopo lo scontro con l’Inter: ecco le sue parole sulla vicenda

Giuseppe Di Carlo, avvocato di Mauro Icardi, ha parlato a Sportmediaset: «Ho visto il documento diffuso integralmente con gravissime violazioni della privacy. Senza omissis. Circola di tutto: indirizzi, nomi, numeri di telefono. Qualcuno dovrà risponderne. Soprattutto chi lo ha pubblicato».

«Risarcimento? Formula obbligatoria. Vale per tutti, non solo per Icardi. Non è questione economica. Quello che interessa a Icardi è essere parte integrante del progetto Inter. Vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia partecipato a un’amichevole? Se venisse ceduto? Ovviamente tutto rientrerebbe. Non ci sarebbero più le ragioni per procedere».