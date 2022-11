Cavani: «A Napoli ci sono tutte le condizioni necessarie per lo Scudetto»

Edison Cavani, attaccante del Valencia e dell’Uruguay, ha parlato del Napoli e della possibilità di vincere lo Scudetto

«Il Valencia ha fatto un’ottima scelta: Gattuso è uno che parla chiaro, che dice le cose con proprietà, un tipo sincero, leale e autentico che nel corso di una carriera eccezionale è riuscito a mantenere la sua essenza naturale, vitale. Ha tanto da insegnare a questa squadra di giovani che ha voglia di rilanciarsi».

NAPOLI – «Un pezzo di cuore. Per tanti motivi: il passato, ma anche il presente. I miei primi due figli, Bautista e Lucas, vivono li, hanno 9 e 11 anni, giocano a calcio e ovviamente tifano Napoli. Oggi lo seguo da lontano, ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente. E mi sembra che ci siano tutte le condizioni necessarie. Una società seria e organizzata che sa pianificare e muoversi bene sul mercato, un grande allenatore, giocatori interessanti e affamati, e la solita eterna, incombustibile, passione del pubblico».

URUGUAY – «Al Mondiale vogliamo arrivare fino in fondo. Qualcosa è cambiato dopo l’addio del maestro Tabarez, ma siamo consapevoli della nostra forza».