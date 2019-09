Ceballos: «Felice di essere all’Arsenal. Aubameyang come CR7»

Ceballos, rinforzo dell’Arsenal arrivato del Real Madrid, ha parlato delle differenze tra le due società europee

Intervistato dal Guardian, Ceballos ha parlato del suo presente all’Arsenal, con uno sguardo al passato targato Real Madrid. Ecco le parole.

«Sono felice di far parte dell’Arsenal, non ho notato grande differenza fra questo club e il Real Madrid. Aubameyang? E’ come Cristiano: gioca sempre vicino all’area di rigore, vive per segnare. Il suo apporto per noi è molto importante, fondamentale. Real? Mi pesava la mancanza di fiducia».