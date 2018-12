Ceccarini non si smentisce: «Iuliano-Ronaldo? Rigore neppure col Var»

Ceccarini torna sul celebre episodio del ’98 confermando la propria tesi: «Il brasiliano va sul difensore…»

Intervenuto su “Un calcio alla Radio”, Piero Ceccarini dice la sua sul Var: «Il Var? Ci sono problematiche che devono essere risolte. Il settore arbitrale ancora non le ha risolte e quindi deve sbrigarsi. Io se devo difendere, difendo quelli che vanno sul terreno di gioco e questi devono essere messi in condizione di fare il loro lavoro al meglio». L’ex direttore di gara è divenuto famoso per quel celebre Juve-Inter 1998 quando negò un rigore ai nerazzurri per il contatto Iuliano-Ronaldo.

Ceccarini è tornato sull’episodio commentando : «L’ho già detto in diverse occasioni. Forse qualcuno non mi ascolta. Insieme al telecronista dell’epoca c’erano Collovati e Chiesa, i quali appena avvenuto l’episodio hanno detto che non c’era rigore. Voglio dire che in campo ero sicuro e anche oggi sono ancora convinto della mia scelta. Se al Var ci fossero stati Collovati e Chiesa, non l’avrebbero giudicato calcio di rigore e non mi avrebbero richiamato». L’ex fischietto ha concluso: «Se avessi visto l’episodio al monitor? Ronaldo va su Iuliano. Se per voi è il contrario me lo dite».