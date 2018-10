Ceferin in Italia: «Traditi senza di voi ai Mondiali. Per rinascere servono stadi moderni»

Il discorso del presidente della UEFA, Ceferin, in Italia, ai 120 anni della FIGC. Ecco le dichiarazioni del numero uno

Bell’intervento da parte di Aleksander Ceferin nel corso della sua visita in Italia. Il presidente della UEFA ha parlato durante i festeggiamenti per i 120 anni della FIGC e ha detto la sua sul calcio italiano: «Si dice che in Italia sia una religione, io credo sia diverso perché credo che a la più bella storia d’amore che dura da 120 anni. Occupa i vostri pensieri notte e giorno e che alimenta le più folli illusioni, è una storia unica come l’Italia. L’Italia non sta vivendo il suo miglior momento ma voi avete genio, uomini, esperienza per raccogliere la sfida e avete il sostegno incondizionato della UEFA».

Prosegue il presidente Ceferin: «Servono stadi moderno, all’Italia sta sfuggendo il cambiamento decisivo. Un nuovo stadio non deve essere considerato una spesa ma un investimento essenziale e redditizio come ha capito prima di altri il mio amico Andrea Agnelli. Non si vive per sempre di sola eredità, stadi di proprietà permetterebbero all’Italia di candidarsi per ospitare un Mondiale. L’Italia non era ai Mondiali e vi posso assicurare che tutti gli amanti del calcio si sono sentiti traditi perché chi ama il calcio sa che il calcio senza l’Italia è come l’opera senza la Scala, il cinema senza Fellini, Romeo senza Giulietta, il Rinascimento senza Leonardo».