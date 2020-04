Ceferin sulle indennità ai club: «Era nostro dovere sostenerli rapidamente»

Aleksander Ceferin ha commentato la decisione della UEFA di elargire i 70 milioni di indennità ai 676 club

INDENNITÀ AI CLUB – «I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle Nazionali. Di conseguenza, una parte delle entrate derivanti dalle competizioni delle nostre squadre di club sarà distribuita a quelle società che rilasciano i giocatori per le partite delle selezioni. In questi tempi difficili, in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari e di flussi di cassa, era nostro dovere assicurarci che ricevessero questi pagamenti il ​​più rapidamente possibile».