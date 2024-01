Ceferin: «L'UEFA è cambiata in meglio. Futuro? Sono stanco...» - Calcio News 24

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato al The Guardian sul suo futuro e sui cambiamenti dell’organizzazione

UEFA – «Direi che la Uefa, sotto certi punti di vista, è cambiata in meglio. Spero e credo di non essere cambiato molto come persona. I miei amici sono ancora miei amici e sono solo molto, molto stanco. Se qualcuno a 20 anni mi avesse chiesto: ‘Vuoi diventare presidente della Uefa?’ Avrei detto: ‘Quanto devo pagare?’ Adesso sono ben pagato per questo, ma c’è anche molto stress. Sei costantemente esaminato, spesso per cose stupide, ma devi adattarti».

FUTURO – «Informerò i media quando sarà il momento. Ad essere sincero, sono così stanco dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi anni che non ne sono sicuro. Ma se non viene cambiato, non abbiamo limiti di durata. Questo è molto semplice».