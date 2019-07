Ceppitelli: «Sta andando tutto bene, i nuovi si sono ambientati»

Luca Ceppitelli parla dell’amichevole giocata contro il Leeds e dell’arrivo dei nuovi giocatori: le parole del capitano del Cagliari

Dopo l’amichevole giocata alla Sardegna Arena contro il Leeds, Luca Ceppitelli parla così ai microfoni del canale ufficiale del Cagliari.

LEEDS – «È sempre bello ritrovare l’affetto della nostra gente. Penso sia stata una serata piacevole, uno spettacolo calcistico con ottime indicazioni per il nostro cammino fatto di lavoro intenso sul campo. Siamo all’inizio, è ancora una fase di rodaggio, sappiamo che c’è molto da fare ma l’impegno è quello giusto».

NUOVI ARRIVI – «Sta andando tutto molto bene, i nuovi si sono ambientati in fretta e penso sia merito di un gruppo sano che non viene intaccato dai cambiamenti fisiologici nella rosa. Ci sono dei dettagli da migliorare, è normale in questo momento, però credo che l’applicazione si stia vedendo e che anche col Leeds il Cagliari abbia messo in campo sprazzi di buon gioco».