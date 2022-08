Cesari contro Dionisi: «Non capisce niente di calcio»

Parole molto dure quelle di Graziano Cesari contro Dionisi e la sua direzione di gara di Sampdoria-Atalanta

Graziano Cesari ha criticato duramente l’operato di Federico Dionisi durante Sampdoria-Atalanta: l’arbitro ha annullato un gol regolare a Francesco Caputo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Primocanale.

DICHIARAZIONI – «Io mi chiedo, e chiedo anche a Rocchi, ma chiederò anche all’arbitro, questo Dionisi, ma il presunto fallo di Leris può essere catalogato nella categoria dei falli voluti e cercati che tu andresti a sanzionare e punire? Allora non capisci di calcio. Questo qua va a vedere l’episodio, di una semplicità assoluta: è chiaro che il braccio passa sopra il corpo, se no cosa puoi fare per prendere il pallone?».