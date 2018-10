Cesc Fabregas in uscita dal Chelsea, ma intanto entra nel Guinness dei primati – FOTO

Il centrocampista in scadenza di contratto: quali club pronti a puntare su di lui?

L’avvio di stagione per il centrocampista dei Blues Cesc Fabregas non è stato dei più esaltanti. Il giocatore infatti è stato impiegato con il contagocce da Maurizio Sarri finendo ai margini del progetto. In scadenza di contratto nel prossimo giugno il giocatore ha già molti top club europei che lo vorrebbero e a cui è stato accostato, tra questi l’Atletico Madrid, il Tottenham e addirittura il Milan.

Il 31enne spagnolo però non si è mai sbilanciato sul suo futuro. In questi ultimi giorni trapela l’informazione che il giocatore avrebbe deciso di rimanere alla corte del tecnico toscano poiché affascinato dai suoi metodi di gioco. Il giocatore intanto è stato inserito nel libro del Guinness World Record poiché in sole 293 presenze ha collezionato 100 assist in Premier League.