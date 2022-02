Cessione Atalanta, i nerazzurri nelle mani degli americani? Ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cessione Atalanta, il club nerazzurro sarebbe finito nel mirino di un fondo americano, pronto a rilevare la società. La situazione

Come riportato anche da Sky Sport, l’Atalanta potrebbe essere ceduta nelle mani di un fondo americano. In mattinata, nonostante le smentite, si parlava addirittura di una chiusura ormai definita tra le parti.

Voci al momento non confermate da Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport: «A noi non risulta che i Percassi stiano cedendo il club. Mi risulta che la trattativa con KKR potrebbe riguardare il gruppo Percassi, non l’Atalanta. La famiglia vorrebbe rimanere al timone del club».