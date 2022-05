Cessione Milan, in arrivo la firma di RedBird: Cardinale atteso oggi in città

Si avvicina la cessione del Milan a RedBird. Cardinale è atteso oggi in città e la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan sta nascendo in queste ore. Oggi Gerry Cardinale è atteso a Milano dagli Stati Uniti, domani firmerà il contratto preliminare che consegnerà virtualmente il club rossonero ad RedBird.

Per il vero e proprio passaggio di proprietà, invece, occorrerà aspettare il closing e servirà più tempo, siamo nell’ordine di un paio di mesi ma di fatto il passaggio sta per concretizzarsi e il nuovo Milan sta per nascere.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24