Cessione Samp, 12 giorni al closing: determinante la figura di Garrone

Cessione Samp, mancano 12 giorni al closing del 30 settembre: per la riuscita dell’operazione determinante la figura di Garrone

Samp, sono giornate convulse. Tra la squadra ultima in classifica a zero punti e una vicenda societaria che non vuole sapere di concludersi. Mancano soltanto 12 giorni al 30 settembre, termine ultimo per definire la trattativa in esclusiva per la cessione della società a CalcioInvest, ovvero la cordata capeggiata da Vialli.

Il presidente Ferrero vorrebbe chiudere l’operazione e ha abbassato le pretese da 100 a 90 milioni di euro. Ma l’impressione – secondo La Gazzetta dello Sport – è che per poter arrivare al closing sia fondamentale la figura di Garrone. L’ex presidente aveva già assicurato un prestito di circa 20 milioni per concludere l’accordo, ma potrebbero esserne necessari ulteriori 10 almeno.