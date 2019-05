Cessione Samp: dopo Aquilor un’altra doccia gelata per Ferrero

Cessione Samp: Massimo Ferrero torna in Italia con un pugno di mosche. Saltata la trattativa con il gruppo di Vialli

Massimo Ferrero rientrerà oggi in Italia dagli USA senza avere in mano l’accordo con il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. Ennesima doccia gelata quindi per il numero uno del club dopo che il fondo Aquilor si era ritirato dalla trattativa.

I dettagli li dà Il Secolo XIX. Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto fra Gianluca Vidal, il commercialista di Ferrero, e uno dei rappresentati della controparte, Jamie Dinan, senza aperture. Ferrero tornerà a Genova con un pugno di mosche in mano.