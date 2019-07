Cessione Samp: Garrone in aiuto di Vialli, l’affare vicino alla conclusione?

Appuntamento decisivo tra Garrone e Vialli per far quadrare i conti: l’obiettivo è ridurre il gap tra domanda e offerta

La Gazzetta dello Sport offre importanti aggiornamenti sull’annosa vicenda della cessione della Sampdoria. C’è una novità nella possibile cessione del club e un’importante figura pronta a scendere in campo dopo l’intervento (a vuoto) di alcune settimane fa.

Il personaggio in questione è Edoardo Garrone, che potrebbe intervenire per far quadrare i conti e limare la distanza economica tra la domanda di Massimo Ferrero e l’offerta della cordata interessata ad acquistare il club. La Rosea spiega che tra oggi e domani ci sarà un incontro tra il presidente del gruppo Erg e Gianluca Vialli per trovare la quadra sui conti per la possibile cessione. L’offerta da presentare a Ferrero dovrebbe aggirarsi sui 95 milioni.