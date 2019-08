Cessione Samp, la trattativa tra Ferrero e Vialli è ufficiale: il comunicato

Cessione Samp, la trattativa tra Ferrero e Vialli per il passaggio del club è ora ufficiale: ecco il comunicato

La trattativa per la cessione della Samp ora è anche ufficiale. Il presidente Massimo Ferrero e la cordata americana guidata da Gianluca Vialli, infatti, hanno firmato una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa esclusiva per il cambio di proprietà del club blucerchiato.

«Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all’acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di Serie A – si legge nella nota diffusa ieri – . Ai sensi della lettera di intenti è stata concessa in questa fase a CalcioInvest, LCC l’esclusiva per la prosecuzione della trattativa sino al mese di settembre».