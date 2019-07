Cessione Sampdoria, ultimi momenti per Aquilor: Vialli vuole chiudere

La cessione della Sampdoria potrebbe presto diventare realtà. Il gruppo guidato da Vialli è alla finestra e aspetta la scadenza per Aquilor

Il presidente Ferrero ha negato ancora una volta la cessione della Sampdoria, ma la sua mossa sarebbe dovuta solamente alla volontà di non dare indizi sulla trattativa in corso. Una trattativa che c’è e che potrebbe chiudersi molto presto.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la prelazione concessa al fondo Aquilor sta per scadere e ancora non ci sono stati movimenti. Sembra dunque che ad approfittarne sarà proprio la CalcioInvest, il gruppo di Vialli che è pronto a diventare presidente. La cessione dovrebbe avvenire per 90 milioni.