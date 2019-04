L’Ajax è solo l’ultima di 10 squadre che pur partendo da sfavorite sono arrivate in semifinale di Champions League

L’Ajax è la sorpresa dell’edizione 2018/19 della Champions League. Gli olandesi, dopo essere arrivati dietro al Bayern Monaco nel girone di qualificazione, sono riusciti nella doppia impresa di aver battuto fuori casa Real Madrid e Juventus, eliminandole così dalla competizione.

L’Ajax è attualmente in semifinale dove affronterà il Tottenham di Pochettino. Una sfida che rispetto alle precedenti risulta esser più abbordabile per arrivare in finale. La squadra di Ten Hag non è però l’unica underdog degli ultimi anni. Ecco le altre 10 sorprese approdate in semifinale dal 1995/96: