Curioso episodio avvenuto durante l’inno della Champion in Atletico Madrid-Monaco: Griezmann ha allacciato le scarpe al bambino che lo ha accompagnato

E chi l’ha detto che un campione del Mondo non può abbassarsi ad allacciare le scarpe? È successo ieri sera, durante Atletico Madrid-Monaco, quando Antoine Griezmann non si è fatto problemi, nel nel mezzo dell’inno della Champions, ad allacciare le scarpe da calcio del bambino che lo ha accompagnato in campo. Insomma si può essere campioni del Mondo, ma anche campioni di umanità ed umiltà come ha dimostrato l’attaccante francese dell’Atletico Madrid.