Sorteggi Champions League, il Liverpool di Jurgen Klopp inserito in un girone di ferro: affronterà PSG, Napoli e Stella Rossa

Sorteggi Champions League, Jurgen Klopp ritrova il Napoli. L’allenatore del Liverpool, ricordando la sfida con gli azzurri da allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato così il suo girone con Napoli, PSG e Stella Rossa: «Ad essere onesto non preferivo un girone o un altro. Mi aspettavo un gruppo difficile, così è stato e così è la Champions League – ha detto il tecnico tedesco al sito ufficiale del Liverpool – Il PSG è una delle sfide più eccitanti che possono capitare, saranno due partite interessanti. Il Napoli lo abbiamo battuto in pre-campionato, ma è ovvio che queste due partite saranno completamente diverse. Sono stato a Napoli col Dortmund(nella fase a gironi di Champions, nel settembre 2013, ndr) e so com’è l’atmosfera lì. Fui espulso in quell’occasione, posso fare di meglio, ovviamente! Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera molto molto intensa».

Klopp ha poi proseguito: «Il gruppo è questo e a me va bene così. La Champions League è la più grande competizione per club al mondo, non ci si può aspettare gironi facili o altro. Sicuro è che con due top club come PSG e Napoli nessuno avrebbe voluto anche il Liverpool…Ma se pensi che sia troppo difficile allora sei già fuori. Ci siamo dimostrati competitivi in questo torneo nella scorsa stagione, vogliamo ripeterci e prima di tutto passare la fase a gironi. Sarà dura, ma vogliamo passare e inizieremo a lavorare subito per questo obiettivo».