Champions League 2019/2020: tutte le squadre d’Europa già qualificate

Champions League 2019/2020: l’elenco delle squadre già aritmeticamente qualificate, oltre a Juve e Napoli

In Italia mancano 90′ al termine della stagione, altrove di più e ancora altrove il campionato ha già celebrato la propria conclusione. In un simile scenario, non tutti i posti a disposizione per l’accesso diretto alla Champions League 2019/2020 sono già stati assegnati. Ma 22 slot – al momento – sono già certi, a partire da quelli occupati da Juventus e Napoli.

Le avversarie che per certo contenderanno la coppa dalle grandi orecchie a bianconeri e partenopei nella prossima stagione, allora, saranno le quattro spagnole Barcellona, ​​Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia, le quattro inglesi Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham e le quatto tedesche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Bayer Leverkusen.

Oltre a loro Paris Saint-Germain e Lille dalla Francia, lo Zenit dalla Russia, il Benfica dal Portogallo, lo Shakhtar Donetsk dall’Ucraina, il Genk dal Belgio, il Galatasaray dalla Turchia ed il Salisburgo dall’Austria.