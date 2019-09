Champions League, annunciati gli stadi per le finali 2021, 2022, 2023

La UEFA rompe gli indugi. Il comitato esecutivo ha preso una decisione definitiva e ha ufficializzato le sedi delle prossime finali di Champions League. Ecco quali stadi ospiteranno le finali della coppa più ambita d’Europa nel 2021, 2022 e 2023.

Finali di UEFA Champions League

2021: Saint Petersburg Stadium, San Pietroburgo, Russia

2022: Football Arena Munich, Monaco, Germania

2023: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra

Official: The Football Arena, Munich, will host the 2022 UEFA @ChampionsLeague final #UEFAExCo #UCL pic.twitter.com/4CLmPOuotM

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019