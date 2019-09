Champions League, disastro Real Madrid: il dato senza precedenti

Champions League, disastro Real Madrid all’esordio in casa del Psg: il dato senza precedenti che inchioda le merengues

Una notte da incubo, quella vissuta dal Real Madrid in casa del Psg. All’esordio stagionale in Champions League, infatti, le merengues non soltanto hanno incassato un pesante 3-0, ma si sono resi anche protagonisti di una delle peggiori prestazioni della loro storia europea.

Un dato su tutti, infatti, inchioda il gruppo di Zidane. Che, a Parigi, non ha realizzato un solo tiro in porta nei 90′ della gara. Una statistica che davvero non conosce precedenti…