Champions League, gli arbitri per Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit

La Uefa ha designato gli arbitri per le sfide di Champions League di Juventus e Lazio. Siebert fischierà all’Allianz Stadium, Oliver all’Olimpico

Sono stati designati gli arbitri per le prossime partite di Juventus e Lazio in Champions League, in campo martedì sera per la quarta partita delle fase a gironi.

Il tedesco Daniel Siebert dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Pirlo e i Ferencvaros, mentre la gara dell’Olimpico tra i biancocelesti e lo Zenit sarà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver.