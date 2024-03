Champions League: Napoli e Inter per confermare la crisi spagnola

Se è vero che nessuna squadra di Serie A vince la Champions League dal 2010, la Spagna è quinta nel ranking

L’Italia non vince la Champions League dal 2010, anno del Triplete dell’Inter. Pertanto, Paolo Tomaselli, sul Corriere della Sera, attribuisce grande importanza ai due incroci di questo turno, Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter.

CALO SPAGNA – «É il secondo digiuno più lungo della nostra storia e nelle ultime 13 edizioni la Spagna ne ha vinte 7, più della metà. Anche per questo la doppia sfida che va di nuovo in scena oggi a Barcellona e domani a Madrid ha un significato importante, pratico ma anche simbolico. Nel ranking Uefa stagionale, che considera anche Europa League e Conference e premia le due nazioni migliore con un posto in più nella prossima super Champions (quindi 5 qualificate anziché 4), l’Italia è davanti a Germania e Inghilterra, mentre la Spagna è quinta. Già questo è il segnale di un’inversione di tendenza che si è vista con le tre finaliste italiane del 2023: la classe media spagnola è in calo rispetto alla nostra».