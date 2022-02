Champions League, nuovo format dal 2024. Ecco tutti i cambiamenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Champions League, nuovo format a partire dal 2024: ecco tutti i dettagli su come sarà la futura competizione

A partire dal 2024 la Champions League cambierà il proprio format. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla nuova competizione.

Aumenteranno gli introiti da marketing e diritti tv di circa 42%. Ci saranno 36 club partecipanti e non più 32 che prenderanno parte ad un torneo unico. Ogni club giocherà 10 partite, non più sei, con l’eliminazione diretta dagli ottavi in poi.