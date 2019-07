Champions League, preliminari: avanza Lanzafame, eliminato Lerda

Champions League, i verdetti del primo turno preliminare: avanza Lanzafame con il Ferencvaros, eliminato mister Lerda

Mentre le grandi favorite iniziano in questi giorni ritiri e tournée per il mondo, c’è chi già sgomita per passare il turno in Champions League. Nella serata di ieri, infatti, è andato in scena il ritorno del primo turno preliminare, con annessi verdetti.

In casa italiana, amaro quello per il tecnico Franco Lerda sulla panchina albanese del Partizani: la squadra è stata sconfitta per 2-0 dagli azeri del Qarabag ed eliminata dalla competizione. Avanti invece l’attaccante Davide Lanzafame, che – da subentrante – con gli ungheresi del Ferencvaros ha bissato il successo dell’andata contro il Ludogorets. Tra le big, qualificazione per Celtic e Rosenborg.