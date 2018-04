Pjanic crede nella rimonta: «Real-Juve? Può succedere di tutto»

Juventus virtualmente fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid, ma Miralem Pjanic ha ancora qualche speranza: le parole del centrocampista bianconero

Juventus-Real Madrid è terminata 0-3, bianconeri virtualmente fuori dalla Champions League. I tifosi bianconeri sognano la remuntada, operazione complicata al Bernabeu, e Miralem Pjanic spera la stessa cosa. Il centrocampista bosniaco, finito nel mirino del PSG, ha analizzato così il doppio confronto con le Merengues a Sky Sport: «Ovviamente c’era un po’ di dispiacere e siamo stati delusi dal risultato, ma dal giorno dopo ci è stato detto chiaramente dal mister che bisogna andare avanti».

Continua Miralem Pjanic, come riportano i nostri colleghi di Juventusnews24: «C'è una partita di ritorno da giocare, ovviamente sarà difficile però noi adesso siamo preparati per giocare bene sabato. Poi avremo abbastanza tempo per andare a Madrid a fare un qualcosa che sarà molto difficile, cioè provare a passare il turno. Non molliamo niente perché nel calcio può succedere di tutto».