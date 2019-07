Champions League, Van der Sar all’attacco: «Questo sistema è ingiusto, il mio Ajax è stato penalizzato»

«Mi sembra un po’ ingiusto che raggiungere la semifinale della Champions League della stagione precedente, vincere il campionato e la coppa d’Olanda valga menoche finire quarto in uno dei quattro maggior campionati». Si sfoga così Edwin Van der Sar, amministratore delegato dell’Ajax, in un’intervista all’Eca. Prendendo come esempio per i criteri d’accesso alla massima competizione europea, ovviamente, l’ultima stagione dei suoi lancieri.

«I club leader delle leghe di medie dimensioni, come il Celtic, il Copenaghen o noi non dovrebbero essere esclusivamente dipendenti dalla posizione della loro leghe nel Ranking Uefa, ma anche essere premiati per la propria prestazione sia a livello nazionale che nelle competizioni europee per club», ha concluso l’ex portiere della Juventus.