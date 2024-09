Chelsea, CLAMOROSA SCELTA per la lista UEFA: Palmer ESCLUSO

Il Chelsea parteciperà alla prossima Conference League dopo aver battuto il Servette ai playoff

Il Chelsea ha annunciato la lista UEFA per la prossima Conference League, come fatto da tutte le altre squadre. Enzo Maresca ha preso una decisione a sorpresa ovvero quella di escludere Romeo Lavia, Wesley Fofana e sopratutto Cole Palmer. La motivazione è semplice: considerando il Mondiale per club e tutti i vari impegni, si è preferito preservare il fuoriclasse inglese. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Sanchez, Jorgensen, Bergstrom.

Difensori: Disasi, Cucurella, Tosin, Badiashile, James, Gusto, Veiga, Colwill, Acheampong.

Centrocampisti: Fernandez, Madueke, Chukwuemeka, Nkunku, Sancho, Dewsbury-Hall, Caicedo, Casadei, George, Dyer.

Attaccanti: Neto, Mudryk, Felix, Jackson, Guiu.