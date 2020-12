Chelsea, Lampard: «Perso il derby di Londra. Sono arrabbiato»

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Premier League contro l’Arsenal

«Il nostro primo tempo è stato negativo, poi avevamo una montagna da scalare. Quando attacchi come abbiamo fatto noi nella ripresa, il secondo gol dovrebbe arrivare. Sapevamo che l’Arsenal era una squadra di talento, che si trattava di un derby di Londra, che potevamo andare secondi e che loro potevano scendere ancora più in basso in classifica: forse i giocatori ci hanno pensato troppo. Sono arrabbiato perché abbiamo perso, non sfruttando l’opportunità di andare al secondo posto. Abbiamo concesso in modo ingenuo un rigore e una punizione. Sono molto deluso dal modo in cui abbiamo affrontato il primo tempo, non solo sul piano tattico».