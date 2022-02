ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chelsea in scioltezza con Havertz-Pulisic: Lille schiantato 2-0. La squadra di Tuchel avvicina i quarti di Champions

Il Chelsea si impone per 2-0 contro il Lille e avvicina il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Un gol per tempo a Stamford Bridge per la squadra di Tuchel che sblocca il match all’8′ con Havertz e trova il raddoppio al 63′ con Pulisic. Neanche un minuto in campo per Lukaku, ottima prestazione invece dell’obiettivo del Milan Renato Sanches.