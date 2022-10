Milan, la notte di Leao: stella rossonera e sogno blues

Il Milan giocherà questa sera contro il Chelsea in Champions League, sarà la notte di Rafael Leao

La stella rossonera vuole iniziare ad essere decisivo in Europa e deve farlo contro la squadra che l’ha cercato e lo cercherà anche nei prossimi mesi. Il desiderio dei Blues che stasera verrà osservato da vicino, anzi vicinissimo. Potter prepara la gabbia per il portoghese, perché c’è da fermarlo prima poi per il futuro si vedrà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.