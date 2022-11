Chelsea, parla Zakaria: «Ecco perché ho lasciato la Juventus»

Denis Zakaria, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Chelsea, ha parlato del suo primo gol con gli inglesi

ZAKARIA – «I tifosi del Chelsea sono fantastici. Sono molto emozionato, sono molto felice ed è importante per me fare una buona partita. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho aspettato la mia occasione… il tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento. Ho fatto del mio meglio».