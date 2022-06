Chelsea, il saluto di Buck: «Orgoglioso di aver aiutato il club a raggiungere grandi successi»

Dopo il comunicato del Chelsea sono arrivati anche i saluti dell’ormai ex presidente Bruce Buck. Le sue parole al sito ufficiale

«Sono orgoglioso di aver aiutato il Chelsea a realizzare un grande successo in campo e ad avere avuto un impatto positivo sulla comunità. Ora è il momento giusto per dimettersi e lasciare che la nuova proprietà si fondi sulle solide basi che abbiamo in atto. I proprietari hanno una visione vincente per il futuro del Chelsea e non vedo l’ora di aiutarli a raggiungerlo in questo nuovo ruolo insieme al nostro incredibile staff, giocatori, allenatori e tifosi»