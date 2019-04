Chelsea, Sarri: «Drinkwater con me non giocherà mai»

Sarri boccia Drinkwater. Il centrocampista non rientra nei piani del Chelsea, e il tecnico vuole spiegazioni dopo l’incidente d’auto da ubriaco

Danny Drinkwater è fuori dai piani del Chelsea. Maurizio Sarri ha confermato la bocciatura del centrocampista dopo le recenti bravate. Il giocatore è stato protagoniste di due vicende che hanno fatto arrabbiare il club: la prima riguarda un festino con i compagni, mentre la seconda l’incidente d’auto con tanto di guida in stato di ebbrezza.

Sarri non utilizza mezzi termini e fa fuori Drinkwater, che partirà in estate con ogni probabilità. Ecco le parole del tecnico italiano:«Quando sono arrivato al Chelsea ho parlato con Drinkwater e gli ho detto che con me non avrebbe mai giocato. Le sue caratteristiche non vanno bene per il mio sistema di gioco. Lo sapeva ma ha accettato di restare. Forse sperava che io cambiassi modulo, ma non è stato così. Incidente? Non so cosa sia accaduto veramente. Prima dobbiamo giocare in Europa League poi credo che gli parlerò. Penso che venerdì mi darà delle spiegazioni».