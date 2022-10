Chelsea, stallo per il rinnovo di Kante: rischia di perderlo a zero

Il Chelsea rischia di perdere N’Golo Kante a parametro zero: le trattative per il rinnovo del centrocampista sono in stallo

In casa Chelsea si lavora per il rinnovo di N’Golo Kante. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la trattativa rimane in fase di stallo.

Il rischio per i Blues è che il centrocampista, che in questa stagione, complici alcuni problemi fisici, ha giocato poco potrebbe liberarsi a parametro zero.