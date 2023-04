Chelsea, ufficiale il ritorno di Lampard: i dettagli dell’accordo

Il Chelsea ha ufficializzato il ritorno di Frank Lampard, ex centrocampista e allenatore dei Blues. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale del Chelsea su Frank Lampard.

COMUNICATO – Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge. Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo