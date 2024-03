Cherubini, pronto a tornare in campo dopo l'inibizione: la situazione

Federico Cherubini, ex dirigente della Juventus, inibito a seguito dell’inchiesta Prisma potrebbe presto tornare in campo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra un paio di mesi dovrebbe aver scontato l’intera sanzione e potrebbe dunque tornare a lavorare. In questo senso il Parma ci avrebbe fatto un pensiero per la prossima stagione, dovesse essere quella del ritorno in Serie A, come direttore generale.