Chi deve comprare questa Atalanta sul mercato? L’opinione dei tifosi

Il calciomercato dell’Atalanta visto dai tifosi nerazzurri, cercando di capire cosa manca all’interno della rosa di Gasperini

Nonostante per molti il calciomercato sia un contesto dove la concretezza richiede pazienza attraverso mille voci, dall’altra parte tende a far spazio a mille visioni da parte dei tifosi. L’Atalanta avrà anche le idee chiave in fattore mercato, ma cosa manca effettivamente a questa squadra? Ecco il pensiero dei sostenitori orobici.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 419 utenti nerazzurri, i risultati sono un abbastanza chiari: un 75% crede che manchi un trequartista e qualche esterno; il restante 15% crede che basti così.